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В Казани из-за износа путей сошел с рельсов трамвай

12:30, 05.06.2023 1
В Казани из-за износа путей сошел с рельсов трамвай
Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Казани на пересечении ул. Зорге — Габишева в сторону 9-го микрорайона с рельсов сошел вагон трамвая №4. Причиной происшествия стал износ путей, сообщили в местном МУП «Метроэлектротранс».

На месте схода вагона трамвая на данный момент работает путевая служба наземного транспорта. Подробностей пресс-служба казанского «Метроэлектротранса» не приводит.

Похожий инцидент в Казани произошел 26 мая в районе речного порта — с рельсов сошел вагон трамвая №2. Причиной стал износ рельса на кривой на путях, построенных в 1978 году.

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Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоИнфраструктура Татарстан Метроэлектротранс г. Казани

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:53
    зато каждый выходной проводддят марафоны сколькоденег? а??а велоночи а? парки лавочки а на рельсы денег нет ТЬФУ позорище!
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