В Казани из-за износа путей сошел с рельсов трамвай
В Казани на пересечении ул. Зорге — Габишева в сторону 9-го микрорайона с рельсов сошел вагон трамвая №4. Причиной происшествия стал износ путей, сообщили в местном МУП «Метроэлектротранс».
На месте схода вагона трамвая на данный момент работает путевая служба наземного транспорта. Подробностей пресс-служба казанского «Метроэлектротранса» не приводит.
Похожий инцидент в Казани произошел 26 мая в районе речного порта — с рельсов сошел вагон трамвая №2. Причиной стал износ рельса на кривой на путях, построенных в 1978 году.
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