Сегодня в Казани ожидается до +26 градусов

В субботу, 15 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +24 до +26 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +22 до +27°С.



В Казани также ожидается северо-западный, северный ветер порывами 5—10 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в начале следующей недели установится облачная с прояснениями погода, местами с дождями. Днем ожидается от +19 до +24 градусов.



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Татьяна Демина