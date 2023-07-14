Верхнеуслонские фермеры спорят с Росавтодором из-за дороги к полям

В Татарстане для строительства федеральной трассы М-12 у агрофирмы «Вахитово-3» через суд изъяли 7,2 гектара земли, предложив в качестве возмещения убытков чуть более 700 тысяч рублей. Фермер подал иск к Росавтодору, потребовав проложить дорогу для его сельхозтехники, потому что после изъятия участка он не может выйти в поле. Заодно глава хозяйства добился пересмотра дела о размере компенсации. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Проезд сельхозтехники прекращен, проезд отсутствует»

Росавтодор подал иск к ООО «Вахитово-3» прошлым летом, поскольку собственник отказался подписывать соглашение об изъятии для государственных нужд 7,2 га земли — по этой территории прокладывают автобан М-12 в Верхнеуслонском районе. В качестве возмещения ущерба госкорпорация предлагала аграрию всего 630 тысяч рублей.

Суд иск удовлетворил, ненамного увеличив размер компенсации — до 770 тысяч рублей. Сам изымаемый участок являлся частью большего участка, площадью почти в 20 гектаров. Владения агрофирмы, согласно решению, сократились до 12,8 га.

Фото: realnoevremya.ru

После того как землю изъяли и участок стал федеральной собственностью, агрофирма «Вахитово-3» обратилась в суд:

— В связи с тем, что проезд сельскохозяйственной техники истца к принадлежащему ему земельному участку <...> в связи со строительством скоростной автомобильной дороги Москва — Нижний Новгород — Казань, 8-й этап км 663 — км 729, Республика Татарстан, прекращен, второстепенные дороги, позволяющие осуществить проезд к этому земельному участку, отсутствуют, — говорится в материалах дела.

Иного механизма компенсации нет

Однако поскольку компания оспаривает решение суда по иску Росавтодора, именно в рамках того дела и должен быть определен размер возмещения истцу убытков. Иного правового механизма компенсации, в том числе путем выполнения в натуре работ, действующее законодательство не предусматривает, указал суд:

— Поскольку у ответчика нет предусмотренной законом или договором обязанности по обеспечению доступа к земельному участку истца путем строительства временной дороги для проезда большегрузной сельскохозяйственной техники, требование истца является необоснованным и удовлетворению не подлежит, — и вынес отказ по иску.

В рамках первого спора в апелляции на решение суда в пользу Росавтодора агрофирма также проиграла, но кассация в конце июня этого года направила дело на новое рассмотрение.

Заявитель указал на неправильное применение судами первой и второй апелляционной инстанции норм материального и процессуального права, а также на несоответствие выводов судов фактическим обстоятельствам дела.

Суд признал, что обжалуемые судебные акты подлежат отмене, поскольку ранее в полной мере не учли ущерб, причиненный агрофирме.

Кроме того, в суде первой инстанции представителем ООО «Вахитово-3» устно было заявлено об отводе судьи, что отражено в обжалуемом судебном акте. Поскольку заявление об отводе не рассмотрели, судебная коллегия сочла, что «решение Арбитражного суда РТ от 13.12.2022 могло быть принято в незаконном составе суда», что является безусловным основанием для отмены обжалуемых судебных актов. При таких обстоятельствах дело направили на пересмотр.



Фото: realnoevremya.ru

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Елизавета Пуншева, Василя Ширшова