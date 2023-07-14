Семьям погибших при создании укреплений в приграничных регионах выплатят по 5 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Семьям работников, возводящих фортификационные сооружения на приграничных территориях России, будут выплачивать по 5 млн рублей в случае их гибели, следует из опубликованного указа президента России.



При ранении гражданам будут выплачивать по 3 млн рублей. Мера действует в Крыму и Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях.

На этой неделе комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который устанавливает для участников добровольческих формирований те же условия, суммы и порядок страхования, которые действуют для военнослужащих.

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Маргарита Головатенко