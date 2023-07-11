В правительстве поддержали законопроект о страховках добровольцам на равных с военными условиях

Комиссия правительства России по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который устанавливает для участников добровольческих формирований те же условия, суммы и порядок страхования, которые действуют для военнослужащих. Это позволит производить им страховые выплаты, сообщает ТАСС.



Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, включая Договор о Евразийском экономическом союзе.

В отзыве Кабмина указано, что реализация положений потребует выделения дополнительных денежных средств из федерального бюджета, которые на указанные цели федеральным законом «О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» не предусмотрены.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В России в июне увеличились темпы отбора на службу ВС РФ по контракту до 1,4 тысячи человек в день. По данным Минобороны, с 1 января по 4 июля этого года в ряды Вооруженных сил России приняли свыше 185 тысяч человек, из них в запасе пребывают порядка 109 тысяч.

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Маргарита Головатенко