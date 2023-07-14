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Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани

13:21, 14.07.2023 2
Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане назначили заместителя председателя Приволжского суда Казани и двух судей Верховного суда республики.

Заместителем председателя приволжского суда Казани назначили Аиду Лебедеву. Судьями Верховного суда Татарстана назначили Аделя Галеева и Елену Прыткову.

Пять новых судей назначали в Татарстане в июне. В должность вступили три федеральных судьи и два судьи Арбитражного суда республики.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:33
    Назначения уборщиц в райсуде проходят согласования в Госдуме и Совете Федерации?
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    Анонимно 13:39
    Без соглосования в Совете Безопасности ни-ни, ни дай бог в подоле особо секретные бумаги из мусорного ведра вынесет "шпыонка Госдепа" )
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