Владимир Путин назначил зампреда Приволжского суда Казани
В Татарстане назначили заместителя председателя Приволжского суда Казани и двух судей Верховного суда республики.
Заместителем председателя приволжского суда Казани назначили Аиду Лебедеву. Судьями Верховного суда Татарстана назначили Аделя Галеева и Елену Прыткову.
Пять новых судей назначали в Татарстане в июне. В должность вступили три федеральных судьи и два судьи Арбитражного суда республики.
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