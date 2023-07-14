В нескольких километрах от Воронежа обнаружили и сбили три беспилотника
Вчера, 13 июля, в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО обнаружили и сбили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.
В результате никто не пострадал. Разрушений нет.
4 июля в Минобороны России сообщили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.
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