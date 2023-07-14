В нескольких километрах от Воронежа обнаружили и сбили три беспилотника

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Вчера, 13 июля, в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО обнаружили и сбили три беспилотника. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

В результате никто не пострадал. Разрушений нет.

4 июля в Минобороны России сообщили, что утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы.

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Елизавета Пуншева