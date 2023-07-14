В Красноярском крае почти 1,5 тысячи человек остались без света

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

На юге Красноярского края 1447 человек остались без электричества. Это 63 длома. Социально значимых объектов среди них нет, сообщили «РИА Новости» в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Виной тому стал ветер. В течение суток в регионе местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, при грозах шквалистые усиления ветра 15-20 метров в секунду, местами 25 метров в секунду и более.

Напомним, в Агрызе с утра 12 июля из-за непогоды поступило 19 обращений о повреждении кровли, падении деревьев и обрыве электропроводов. Ураган стал причиной отключения электроснабжения в 366 домах, без света на какое-то время оставались 8,5 тысячи человек, в том числе 836 детей. По состоянию на 17.00 число домов без электричества сократилось до 230.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Елизавета Пуншева