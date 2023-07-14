СМИ: японский автоконцерн Isuzu прекратил работу в России

Японский автоконцерн Isuzu прекратил работу в России и передал акции российского дочернего предприятия российской компании «Соллерс». Об этом сообщают японские СМИ.

«Соллерсу» достался завод со штатом в 200 человек. Отмечается, что производство на предприятии приостановили в марте прошлого года из-за проблем с поставками. Теперь причину ухода компании из России формулируют как «отсутствие перспектив на его возобновление».

Завод в России открылся в 2008 году. В 2021 году он выпустил 1% от производства грузовиков компании Isuzu — 3,7 тысячи автомобилей.

Напомним, многие зарубежные бренды решили покинуть российский рынок после начала 24 февраля 2022 года специальной военной операции. В середине апреля нынешнего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что лишь 120 из работавших в России иностранных компаний ушли с российского рынка.

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Елизавета Пуншева