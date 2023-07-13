В ООН надеются остановить эпидемию СПИДа к 2030 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Эпидемия СПИДа может быть остановлена к 2030 году. Об этом сообщает RT со ссылкой на доклад ООН.

В документе описаны шаги, которые могут быть предприняты для достижения этого результата. Уточняется, что страны, принимающие меры, «добиваются выдающихся результатов».

Сейчас лечение в мире получают 29,8 млн человек из 39 млн, живущих с ВИЧ и СПИДом. Количество людей, получающих доступ к лечению, продолжает расти, считают аналитики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За 10 месяцев 2022 года распространенность в республике составила 367 случаев на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя. На 1 ноября прошлого года на диспансерном учете стояли 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из них 145 — дети.

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Айрат Назипов