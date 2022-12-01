В Татарстане с начала года выявили 749 ВИЧ-инфицированных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане с начала года вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) выявили у 749 человек. Об этом сообщила начальник отдела санитарной охраны Управления Роспотребнадзора по республике Луиза Борисова.

— Татарстан относится к регионам со средним уровнем распространения ВИЧ-инфекции. За десять месяцев распространенность в Татарстане составила 367 на 100 тысяч населения, что в два раза ниже среднероссийского показателя, — рассказала она.

На 1 ноября 2022 года в республике на диспансерном учете стоят 14 922 человека, живущих с ВИЧ. Из низ 145 — дети. Еще 832 ВИЧ-инфицированных находятся в учреждениях УФСИН.

— За текущий период 2022 года выявлено 749 случаев заболевания, впервые выявленных. Это на уровне прошлого года, когда было выявлено 746 случаев, — рассказала Луиза Борисова.

Скриншот трансляции

Напомним, сегодня и завтра жители Казани могут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Тест-мобили разместятся на ул. Баумана рядом с памятником «Часы». Пройти тестирование можно с 12.00 до 16.00.



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Татьяна Демина