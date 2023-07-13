ФАС и Генпрокуратура проверяют цены на авиабилеты в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Федеральная антимонопольная служба России и ее территориальные органы совместно с Генпрокуратурой проводят проверки российских авиакомпаний и аэропортов. Как сообщает пресс-служба ФАС, сотрудники ведомств проверяют несколько регионов, среди которых есть и Татарстан.

— Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства служба примет меры антимонопольного реагирования, — говорится в заявлении.

Помимо Татарстана, проверки проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Коми и Мордовии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В апреле в Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов. Авиакомпаниям рекомендовали провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для россиян.

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Айрат Назипов