В Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с представителями российских авиакомпаний. Он обратил их внимание на стоимость авиабилетов.

— Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим, и любое его увеличение должно быть обоснованным, — передает его слова пресс-служба Росавиации.

На встрече также обсудили итоги перевозок в первом квартале 2023 года и планы по операционной деятельности авиакомпаний в предстоящем туристическом сезоне. В этом году они планируют сохранить действующую маршрутную сеть. Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе Минтранс России спрогнозировал подорожание авиабилетов почти на треть. По мнению заместителя министра транспорта страны Игоря Чалика, такое развитие событий может произойти из-за отсутствия летних субсидированных авиарейсов.

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Айрат Назипов