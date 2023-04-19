В Росавиации призвали не допускать необоснованного роста стоимости авиабилетов
Заместитель руководителя Росавиации Владимир Потешкин провел заседание рабочей группы по развитию пассажирских авиаперевозок с представителями российских авиакомпаний. Он обратил их внимание на стоимость авиабилетов.
— Авиакомпаниям рекомендовано провести анализ тарифообразования на каждом маршруте, с тем чтобы стоимость авиаперевозок сохраняла уровень доступности для граждан. Необоснованный рост стоимости билетов недопустим, и любое его увеличение должно быть обоснованным, — передает его слова пресс-служба Росавиации.
На встрече также обсудили итоги перевозок в первом квартале 2023 года и планы по операционной деятельности авиакомпаний в предстоящем туристическом сезоне. В этом году они планируют сохранить действующую маршрутную сеть. Кроме того, ряд авиакомпаний намерены увеличить количество рейсов на эксплуатируемых маршрутах.
На этой неделе Минтранс России спрогнозировал подорожание авиабилетов почти на треть. По мнению заместителя министра транспорта страны Игоря Чалика, такое развитие событий может произойти из-за отсутствия летних субсидированных авиарейсов.
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