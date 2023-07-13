В Приволжском районе Казани провалился асфальт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

На перекрестке улиц Мавлютова и Сыртланова в Казани произошел провал дороги. Как сообщает администрация Вахитовского и Приволжского районов города, инцидент случился на сетях МУП «Водоканал».

— Участок на территории провала огорожен. Работы на данном участке начнутся завтра. Как появится информация об отключении воды в домах, будет сообщено дополнительно, — сказано в сообщении.

В результате провала пострадала одна машина. Ее владельцу посоветовали обратиться в «Водоканал» в судебном порядке с фиксацией повреждений для возмещения ущерба.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В конце мая в Казани на сутки изменили схему движения автобуса №46. Все из-за течи, которая образовалась на водопроводе на улице Дубравной.

Как говорил в апреле гендиректор МУП «Водоканал» Андрей Егоров, в первом квартале 2023 года в Казани на сетях водоотведения зарегистрировали 76 провалов — на 46 больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, за 2022 год на сетях водоснабжения Казани год произошло 1 174 аварии — на 250 меньше, чем в 2021-м. В 590 случаев водоснабжение пришлось приостанавливать на срок от одного до восьми часов, в 285 — от 8 до 16 часов.

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Айрат Назипов