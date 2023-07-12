Генсек ООН предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
— В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу, — передает его высказывания ТАСС.
Дюжаррик отметил, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке. Кроме того, письмо Гутерриша Путину затрагивает предложения по расчету через «Россельхозбанк».
Месяц назад президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны думает над выходом из зерновой сделки. Позже Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки. Вместе с этим замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым