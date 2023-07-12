Генсек ООН предложил Владимиру Путину продлить зерновую сделку

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш направил президенту России Владимиру Путину письмо с предложениями по реализации российской части зерновой сделки. Об этом заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

— В рамках продолжающихся усилий в этом направлении генеральный секретарь направил вчера письмо президенту РФ Владимиру Путину, в котором излагается предложение, направленное на улучшение выполнения меморандума о взаимопонимании ради того, чтобы сохранить черноморскую инициативу, — передает его высказывания ТАСС.

Дюжаррик отметил, что генсек ООН готов к дальнейшему взаимодействию с Россией по своим предложениям по зерновой сделке. Кроме того, письмо Гутерриша Путину затрагивает предложения по расчету через «Россельхозбанк».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Месяц назад президент России Владимир Путин заявил, что правительство страны думает над выходом из зерновой сделки. Позже Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность возможным прекращением действия сделки. Вместе с этим замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что зерновая сделка, вероятнее всего, прекратит свое существование после 18 июля.

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Айрат Назипов