Генсек ООН: я обеспокоен из-за перспективы непродления зерновой сделки

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что обеспокоен возможным прекращением действия зерновой сделки. Его высказывания передает «РИА Новости».

— Я обеспокоен. И мы усердно работаем над тем, чтобы сделать так, чтобы было возможным сохранить черноморскую зерновую инициативу и чтобы мы могли бы в то же время продолжать работу по содействию российскому экспорту, — сказал он.

На прошлой неделе замглавы МИД России Сергей Вершинин по итогам переговоров с ООН в Женеве заявил, что решение о том, продлевать или нет Стамбульское соглашение по зерну, будет приниматься только исходя из интересов страны. Чуть раньше он говорил, что Россия не видит перспектив для продления зерновой сделки.

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Айрат Назипов