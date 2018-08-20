Новым замглавы Минкомсвязи РФ назначен Максим Паршин

Экс-директор департамента развития малого и среднего предпринимательства Минэкономразвития Максим Паршин назначен заместителем министра Минкомсвязи. Соответствующее распоряжение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещено на официальном сайте правительства.

«Назначить Паршина Максима Викторовича заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе.

Максим Паршин в 2002—2013 годах работал на различных должностях в Минэкономразвития. В 2013 году занял пост заместителя гендиректора ФГУП «Почта России», а затем перешел на должность заместителя руководителя федеральной службы по труду и занятости. С 2016 года возглавлял департамент развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития.



Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Сергея Калугина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.