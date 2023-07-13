Виталий Мутко заявил, что государство увеличит субсидирование ипотеки при росте ключевой ставки

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

При увеличении Банком России ключевой ставки вырастут рыночные ставки и тогда государству придется нарастить субсидирование ипотеки. Такой позиции придерживается гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

— Просто государству придется больше дотировать, — цитирует ТАСС его прогноз на случай роста ключевой ставки.

Виталий Мутко напомнил, что государство субсидирует 40% ипотеки. В случае роста рыночных ставок по программе льготной и семейной ипотеки показатели не изменятся, заверил он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в июне Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Спустя месяц глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что допускает возможность повышения значения на следующем заседании Совета директоров Центробанка.



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Татьяна Демина