В Казани в день матча за Суперкубок России по футболу усилят работу общественного транспорта

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани в день матча за Суперкубок России по футболу усилят работу общественного транспорта. Об этом сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Автобусы, троллейбусы, трамваи будут ходить по привычным для всех маршрутам. Более того, в субботний день, 15 июля, работа общественного транспорта будет организована по графикам и расписаниям буднего дня. Подача подвижного состава в момент подготовки старта и после выгрузки стадиона будет усилена, и общественный транспорт будет работать с минимальными интервалами, — сказал он.

Казанцев и гостей столицы Татарстана просят добираться до стадиона «Ак Барс Арена» именно на общественном транспорте. Также в день проведения матча за Суперкубок России будут работать 20 шаттлов — по десять в каждом направлении.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Матч на Суперкубок России по футболу пройдет на казанском стадионе «Ак Барс Арена» в субботу, 15 июля. На поле выйдут петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасёв.

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Татьяна Демина