Экономист перечислил плюсы и минусы цифрового рубля

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Основным преимуществом введения цифрового рубля является уничтожение банковской тайны и отключение коммерческих банков от операций по переводам. О положительных и негативных аспектах этой инициативы рассказал заместитель руководителя департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России Сергей Толкачев.

Он напомнил о ситуации 90-х, когда выделяемые государством через уполномоченные банки деньги не доходили до получателя, а виновных не могли найти.

— Будем надеяться, что с внедрением цифровых рублей подобные ситуации прекратятся, — цитирует его Daily Moscow.

По его словам, возможно, что россияне массово поддержат быстрый переход на цифровой рубль, поскольку тогда Центробанк будет в курсе всех потребительских трат населения. Это, в свою очередь, нарушает конфиденциальность. При этом несомненным плюсом является то, что цифровые деньги нельзя украсть.

Есть и минусы введения цифрового рубля. Это повышение степени концентрации на рынке банковских услуг. Эксперт предположил, что случится подорожание банковских услуг.



Госдума во втором и третьем, окончательном чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Статус оператора его платформы закреплен за Банком России.

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Елизавета Пуншева