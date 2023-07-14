Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов

В пятницу, 14 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.

Днем в Казани ожидается от +22 до +24 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +20 до +25 °С.



В Казани также прогнозируется западный, северо-западный ветер. Его порывы могут усиливаться до 5—10 м/с.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Неустойчивая и прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.



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Татьяна Демина