«Известия»: осенью из-за новых правил в России могут увеличиться цены на такси

В России этой осенью заработают новые правила для агрегаторов такси, которые могут повлиять на рост цен за поездки. Об этом сообщают «Известия».

Изменения подразумевают введение штрафов за передачу заказов водителям без официальной лицензии. Уточняется, что для физических лиц штраф может составить до трех тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч.

Как считают эксперты, на фоне нововведений рынок может значительно сократиться, поскольку в настоящее время лицензия на пассажирские перевозки имеется лишь у одного из пяти таксистов. По словам гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, стоимость поездок может увеличиться минимум в два раза. Вместе с этим независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов заявил, что цены могут вырасти пятикратно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте этого года Минтранс России подготовил проект, согласно которому водители такси не будут получать от агрегаторов новые заказы после 12 часов работы. Эксперты и агрегаторы такси отмечают, что инициатива Минтранса, связанная с ограничением времени работы таксистов, направлена на безопасность как перевозчиков, так и пассажиров.



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Максим Кокунин