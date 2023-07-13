Казанский «Ак Барс» покинул Динар Хафизуллин
Казанский «Ак Барс» покинул 34-летний защитник Динар Хафизуллин. Контракт расторгнут по взаимному согласию, сообщает пресс-служба хоккейного клуба.
Динар Хафизуллин перешел в «Ак Барс» летом 2022 года. В прошлом сезоне хоккеист провел за казанский клуб 45 матчей, набрав 10 (0+10) очков.
Напомним, контракт с Динаром Хафизуллиным был подписан в прошлом году до конца сезона-23/24. До этого бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2009) и чемпионата мира (2019) выступал за ХК «Салават Юлаев».
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