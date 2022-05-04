Динар Хафизуллин вновь стал игроком «Ак Барса»

Фото: ХК "АК барс"

33-летний защитник Динар Хафизуллин вновь становится игроком казанского хоккейного клуба «Ак Барс», контракт подписан до конца сезона-23/24, сообщил генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин.



Он отозвался о Хафизуллине как об опытнейшем защитнике для первых двух пар, умеющем играть в обороне и атаке, «отлично владеющим шайбой и прекрасно видящим площадку»:

— Мы рады, что наш воспитанник вновь наденет форму «Ак Барса» и будет защищать цвета родного клуба. Его чемпионский опыт, лидерские качества и надежность в обороне точно помогут команде в новом сезоне, — сказал Валиуллин.

В прошлом сезоне Хафизуллин выступал в «Салавате Юлаеве». В общей сложности он провел 45 игр, в которых набрал 12 (3+9) очков. Всего в КХЛ защитник сыграл 629 матчей, набрав 165 (39+126) очков при показателе полезности +66.

Хафизуллин — бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2009), бронзовый призер чемпионата мира (2019).

Маргарита Головатенко