В Татарстане притормозили охоту на бакланов, но только на время

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Большого баклана, которого хотели с этого года внести в список охотничьих ресурсов, пока оставляют на воле. Председатель Комитета Госсовета Татарстана по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев снял с повестки сессии законопроект «О внесении изменений в статьи 135 и 1354 Экологического кодекса Республики Татарстан».

Проект разрабатывался в целях отнесения большого баклана к охотничьим ресурсам и приведения частей 2 и 4 статьи 1354 в соответствие с изменениями в Федеральном законе от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Отмену законопроекта Азат Хамаев объяснил необходимостью его доработки, а спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин удовлетворил его просьбу. Таким образом, охота на эту перелетную птицу остается под запретом.

С законопроектом о включении ее в список охотничьих ресурсов выступал Госкомитет Татарстана по биоресурсам.

— Эти птицы раньше очень редко залетали к нам, но в последние годы их количество в республике резко увеличилось, сейчас их около 14 тысяч. Белые бакланы питаются только рыбой, представители рыбхозяйств жалуются, что они наносят большой ущерб объектам ловли. За год ущерб может составлять до 180 миллионов рублей, этими птицами уничтожается до двух тысяч тонн рыбы, — обосновал необходимость отстрела представитель республиканского Госкомитета по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, в последние годы бакланов в Татарстане стало больше. Тогда депутаты поддержали инициативу, но теперь притормозили.

Комитет по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета Татарстана в начале июля единогласно рекомендовал Госсовету принять закон о внесении изменений в Экологический кодекс Татарстана.

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Луиза Игнатьева