В Татарстане предложили разрешить охотиться на бакланов

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Баклан — интересные факты»/YouTube.com

Татарстанские депутаты предложили включить большого баклана в список охотничьих ресурсов. Об этом стало известно на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета республики по экологии.

Как считают депутаты, в последнее время на водоемах республики стало много бакланов, которые наносят большой ущерб рыбному хозяйству. Нововведение позволит урегулировать их численность.

В итоге Комитет по экологии единогласно рекомендовал Госсовету принять закон о внесении изменений в Экологический кодекс Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце мая депутаты Госсовета Удмуртии разрешили охоту на чаек и крачек. Их приравняли к охотничьим ресурсам на фоне вспышек гриппа птиц в регионе.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов