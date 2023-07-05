В Татарстане предложили разрешить охотиться на бакланов
Татарстанские депутаты предложили включить большого баклана в список охотничьих ресурсов. Об этом стало известно на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета республики по экологии.
Как считают депутаты, в последнее время на водоемах республики стало много бакланов, которые наносят большой ущерб рыбному хозяйству. Нововведение позволит урегулировать их численность.
В итоге Комитет по экологии единогласно рекомендовал Госсовету принять закон о внесении изменений в Экологический кодекс Татарстана.
В конце мая депутаты Госсовета Удмуртии разрешили охоту на чаек и крачек. Их приравняли к охотничьим ресурсам на фоне вспышек гриппа птиц в регионе.
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