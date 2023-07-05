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В Татарстане предложили разрешить охотиться на бакланов

15:28, 05.07.2023
В Татарстане предложили разрешить охотиться на бакланов
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Баклан — интересные факты»/YouTube.com

Татарстанские депутаты предложили включить большого баклана в список охотничьих ресурсов. Об этом стало известно на заседании Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета республики по экологии.

Как считают депутаты, в последнее время на водоемах республики стало много бакланов, которые наносят большой ущерб рыбному хозяйству. Нововведение позволит урегулировать их численность.

В итоге Комитет по экологии единогласно рекомендовал Госсовету принять закон о внесении изменений в Экологический кодекс Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце мая депутаты Госсовета Удмуртии разрешили охоту на чаек и крачек. Их приравняли к охотничьим ресурсам на фоне вспышек гриппа птиц в регионе.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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