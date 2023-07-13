Переводы из России в соседние страны снизились впервые с марта 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Переводы из России в Казахстан, Грузию, Армению и Киргизию в мае упали на треть впервые с марта 2022 года, когда число транзакций увеличилось на фоне отъезда граждан из страны и карточного туризма, сообщает РБК.



По данным статистики переводов центральных банков четырех стран, в мае 2023 года в них перевели в общей сложности $625,9 млн — на 33% меньше показателя мая 2022 года. Майский показатель сократился и по отношению к апрелю 2023 года, когда было переведено $650,4 млн.

Ситуация на протяжении 13 месяцев была обратной: в последний раз, до майского снижения, показатель в годовом выражении сокращался в марте 2022 года — на 8%. Тогда после начала специальной военной операции на Украине Банк России ввел запрет на вывод россиянами из страны $5 тыс. в месяц. Позднее лимиты повысили. Сейчас они составляют $1 млн (или эквивалент в другой валюте) в месяц на любые счета в зарубежных банках, а также $10 тыс. на перечисления через системы денежных переводов.

Пик роста переводов в четыре соседние страны был достигнут в октябре 2022 года ($1,1 млрд). Максимальный рост показателя в годовом выражении зафиксировали в феврале 2023-го (225%) и в октябре 2022 года (210%).

Объем переводов из России в Грузию в мае 2023 года составил $154,7 млн (-55% в годовом выражении), в Казахстан — $23,7 млн (-78%), в Киргизию — $160,5 млн (-35%), в Армению — $287 млн (+8%).

По данным ЦБ, россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 млрд рублей — впервые с марта динамика была отрицательной. Россияне перевели в банки-нерезиденты в феврале 125,3 млрд рублей — это минимальный уровень с начала текущего года.

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Маргарита Головатенко