Россияне стали переводить меньше денег в иностранные банки

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Россияне в мае перевели в зарубежные банки 138,3 млрд рублей — впервые с марта динамика была отрицательной, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Банка России.



Россияне перевели в банки-нерезиденты в феврале 125,3 млрд рублей — это минимальный уровень с начала текущего года.

Показатель рос и в апреле достиг значения в 156,7 млрд рублей. В мае россияне перевели сумму на 11,8% меньше по сравнению с апрелем.

В июне российским резидентам предоставили возможность продавать кредитным организациям полученную от нерезидентов в рамках внешнеторговых сделок наличную валюту не по курсу Банка России. До этого резиденты имели право продавать иностранную валюту уполномоченному банку только по курсу Центробанка на день продажи с последующим зачислением полученной российской валюты на свой счет.



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Маргарита Головатенко