Тюлячинский район Татарстана утвердил программу реализации государственной национальной политики

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Исполком Тюлячинского района Татарстана утвердил муниципальную программу реализации государственной национальной политики. Она рассчитана на 2023—2025 годы.

Программа нацелена на реализацию государственной национальной политики в Тюлячинском районе, гармоничное развитие народов, проживающих на его территории, а также сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, успешную социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов. Среди задач, которых четыре, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Реализация программы разделена на два этапа: первый — 2023—2024 годы, второй — 2025 год. Финансирование обеспечат за счет средств бюджета Тюлячинского района. Точные суммы в документе не указаны, они будут в пределах лимитов муниципальных учреждений.

По итогу реализации программы доля населения Тюлячинского района Татарстана, положительно оценивающего состояние межэтнических отношений в муниципалитете, в 2025 году достигнет 84,5%. На такой же отметке должен быть и уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Предыдущую муниципальную программу реализации государственной национальной политики в Тюлячинском районе утвердили в 2020 году. Она действовала с 2021-го по 2023 год.

Напомним, 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. В его рамках планируется провести 349 мероприятий.



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Татьяна Демина