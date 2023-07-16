Тюлячинский район Татарстана утвердил программу реализации государственной национальной политики
Исполком Тюлячинского района Татарстана утвердил муниципальную программу реализации государственной национальной политики. Она рассчитана на 2023—2025 годы.
Программа нацелена на реализацию государственной национальной политики в Тюлячинском районе, гармоничное развитие народов, проживающих на его территории, а также сохранение межэтнического и межконфессионального мира и согласия, успешную социокультурную адаптацию и интеграцию мигрантов. Среди задач, которых четыре, содействие укреплению общероссийской гражданской идентичности.
Реализация программы разделена на два этапа: первый — 2023—2024 годы, второй — 2025 год. Финансирование обеспечат за счет средств бюджета Тюлячинского района. Точные суммы в документе не указаны, они будут в пределах лимитов муниципальных учреждений.
По итогу реализации программы доля населения Тюлячинского района Татарстана, положительно оценивающего состояние межэтнических отношений в муниципалитете, в 2025 году достигнет 84,5%. На такой же отметке должен быть и уровень толерантного отношения к представителям другой национальности.
Предыдущую муниципальную программу реализации государственной национальной политики в Тюлячинском районе утвердили в 2020 году. Она действовала с 2021-го по 2023 год.
Напомним, 2023-й в Татарстане объявлен Годом национальных культур и традиций. В его рамках планируется провести 349 мероприятий.
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