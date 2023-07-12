Рустам Минниханов оценил влияние санкций на экономику Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов сравнил санкции с уколом. По его словам, несмотря на «боль», республика уже приспособилась к рестрикциям.

— Мы имеем ограничения к технологическому оборудованию. Мы потеряли массу поставщиков, особенно автомобильная промышленность, авиационная, из недружественных стран. Но мобилизовались и нашли другие пути. Я же сразу сказал, что в экономике республики и в прошлом году, и в этом году идет положительный тренд, — сказал он в прямом эфире телеканала ОТР.

Татарстанский лидер объяснил, что санкции помогли республике найти уязвимые места. Региону пришлось перестраиваться в новых условиях и искать альтернативные маршруты для экспортного направления.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Евросоюз утвердил 11-й пакет санкций против России, он вступил в силу 23 июня. В 11-й пакет включили механизм борьбы с обходом санкций против России, который позволит вводить ограничения против третьих стран. Рестрикции коснулись 87 компаний, якобы поддерживающих РФ.

Европейский союз начал работу над 12-м пакетом санкций в отношении России, работа началась до того, как 11-й пакет был официально принят.



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Айрат Назипов