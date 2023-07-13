Чаще всего казанцы знакомятся в интернете и на работе

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на уход Tinder из России, казанцы все еще считают, что лучшими местами для знакомства с противоположным полом остаются интернет и работа, об этом узнал сервис по поиску работы SuperJob (данные есть в распоряжении «Реального времени»).

Интернет остается местом для знакомства номер один, так считают 17% казанцев.

На второй строчке рейтинга — работа (за нее проголосовало 9%). Знакомиться можно «да где угодно», ответили 8%. На улице знакомства поддержали 5% респондентов, на отдыхе — 4%, в компании друзей — 3%. Еще по 2% высказались за знакомства в кафе, в гостях, в общественных местах и в библиотеке, по 1% — в университете или колледже, в парке и клубе, оставшиеся 16% назвали другое.

Фото: realnoevremya.ru

Интересно, что общаться в интернете, на улице, на отдыхе, а также в любом месте чаще предпочитают мужчины, тогда как о преимуществах знакомств на работе и в компании друзей чаще говорят женщины.

Ни один нишевый игрок не сможет создать аналог Tinder и заменить его на другой. Так считает эксперт в области информационной безопасности, управляющий бизнес-группой RTM Global, член совета директоров МРО «Деловой России» Евгений Царев. По его словам, социальные сети вкладывают миллиарды долларов только для поддержания работоспособности своих ресурсов.



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Илина Хакимова