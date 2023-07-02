Эксперт сообщил о невозможности создания аналога Tinder

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Ни один нишевый игрок не сможет создать аналог Tinder и заменить его на другой. Так считает эксперт в области информационной безопасности, управляющий бизнес-группой RTM Global, член Совета директоров МРО «Деловой России» Евгений Царев.

По его словам, социальные сети вкладывают миллиарды долларов только для поддержания работоспособности своих ресурсов.

— Никакой нишевой игрок не сможет сделать внешний аналог Tinder и заместить его, — цитирует его Daily Moscow.

Царев подчеркнул, что соцсети — это не только сайты или приложения, которые обмениваются информацией. Он сказал, что это сложный продукт с большим набором технологий.

Напомним, 30 июня приложение для онлайн-знакомств Tinder перестало работать в России и пропало из магазинов приложений Play Market и AppStore. Если пользователь не удалил приложение, он не сможет воспользоваться его основным функционалом и «свайпать» анкеты.

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Елизавета Пуншева