Размер премии имени Махмутова в Татарстане увеличили в 2,5 раза

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Размер Государственной премии Татарстана имени М.И. Махмутова увеличили в 2,5 раза — со 100 до 250 тысяч рублей. Соответствующий указ подписан раисом республики Рустамом Миннихановым.

Изменения внесли в пункт 3 положения о премии. В нем указывалось, что «ежегодно к 5 октября присуждаются две премии имени М.И. Махмутова в размере 100 тысяч рублей каждая».

Государственная премия Татарстана имени М.И. Махмутова учреждена в 2017 году. Она присуждается педагогическим работникам образовательных организаций, расположенных в республике, за значительные научно-методические и практические достижения в области дидактики, подготовки педагогических кадров и внедрение эффективных технологий в образовательный процесс.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева (архив)

В 2022 году премию имени Махмутова присудили доктору педагогических наук, заведующей кафедрой педагогики высшей школы Института психологии и образования КФУ Альфие Масалимовой и кандидату педагогических наук, директору общеобразовательной школы-интерната «Лицей имени Н.И. Лобачевского» КФУ Елене Скобельцыной.

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Татьяна Демина