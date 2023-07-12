Татарстан чаще всего посещают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга и регионов Поволжья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чаще всего в Татарстане можно встретить путешественников из регионов Центральной России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом рассказал глава Госкомитета республики по туризму Сергей Иванов в прямом эфире ЦУР региона.

— Приезжают со всех регионов, начиная от Калининградской области и заканчивая Камчаткой. Конечно, основной поток туристов мы получаем из Центральной участи России — это Москва, Московская область, Санкт-Петербург, регионы Приволжского федерального округа, регионы Центрального федерального округа, северо-западные регионы, Уральский федеральный округ и в какой-то части Южный федеральный округ, — сообщил он.

По его словам, в Татарстан также приезжают туристы из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского края.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Наша задача сейчас более активно выходить на международный уровень, для того, чтобы у нас приезжали не только российские, но и иностранные туристы, — заявил Сергей Иванов.

По данным официальной статистики, Татарстана за январь-апрель 2023 года посетили свыше 1 миллиона туристов. Турпоток в республику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18%.



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Татьяна Демина