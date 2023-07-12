В Татарстане выявили три случая заражения клещевым энцефалитом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала эпидемического сезона в Татарстане у трех человек выявили клещевой вирусный энцефалит. Об этом сообщили в Управлении Роспотребнадзора по республике.

Иксодный клещевой боррелиоз обнаружили у 31 татарстанца. На конец июня случаев заражения им насчитывалось 22.

В этом году в республике исследовали 2 418 клещей, снятых с людей. Почти в каждом пятом (18,7%, или 452 членистоногих) нашли возбудитель иксодового клещевого боррелиоза, в трех клещах — энцефалита.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Из объектов внешней среды в Татарстане исследованы 38 клещей. В трети из них — 34,2% — обнаружили возбудитель иксодового клещевого боррелиоза.

Напомним, в Татарстане с начала эпидемического сезона после присасывания клещей за медицинской помощью пришли 6 464 человека. Показатель обращений составил 172,61 на 100 тысяч населения, что выше среднемноголетнего уровня на 22,5%.

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Татьяна Демина