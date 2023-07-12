Комитет Госдумы по финрынку одобрил ко II чтению законопроект об исламском банкинге

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект об эксперименте, устанавливающем на территории отдельных субъектов России экспериментальный правовой режим (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию.



Законопроект принят Госдумой в первом чтении 21 декабря 2022 года. Для реализации эксперимента определены Татарстан, Башкортостан, Чечня и Дагестан. Территория проведения эксперимента может быть расширена правительством по согласованию с Банком России.

Предусматривается порядок приобретения статуса и осуществления деятельности участниками экспериментального правового режима, порядок регулирования деятельности и надзора за деятельностью участников ЭПР, сообщает ТАСС.

В ближайшие три года объем исламского финансирования может составить порядка 20 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин. По его словам, эта оценка является предварительной и неточной. Однако, как отметил Ведяхин, в настоящее время уже имеется большой спрос, который идет не только из Татарстана, но и из других регионов страны, где исповедуется ислам.



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Маргарита Головатенко