Сегодня в Казани ожидается до +22 градусов
В четверг, 13 июля, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани ожидается от +20 до +22 градусов. В целом по Татарстану прогнозируется от +19 до +24°С.
В Казани также ожидается южный, юго-западный ветер порывами 6—11 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.
Неустойчивая и прохладная погода в Татарстане сохранится до конца недели. Местами пройдут небольшие кратковременные дожди.
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