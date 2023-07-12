Одной из школ Казани присвоят имя Пушкина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани одной из школ присвоят имя великого русского поэта Александра Пушкина. Решение примут в течение 2024 года.

Присвоение казанской школе имени Александра Пушкина вошло в число мероприятий по подготовке и проведению в республике празднования 225-летия со дня рождения великого русского поэта. Ответственным исполнителем назначено Министерство образования и науки Татарстана.



Указ о праздновании в Татарстане 225-летия со дня рождения поэта Александра Пушкина раис республики Рустам Минниханов подписал в марте этого года. Документом также утвержден оргкомитет по подготовке и проведению мероприятий. Его возглавляет премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В план мероприятий по подготовке и празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина в Татарстане вошли 64 пункта. В списке «Пушкинский бал», «ПушкинФест», театрализованные гулянья «Пушкин и народная культура» и другие события.

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Татьяна Демина