В Татарстане изменили состав оперштаба по реализации программы «Национальная система пространственных данных»
В Татарстане внесли изменения в состав оперативного штаба по реализации государственной программы России «Национальная система пространственных данных». Решение закреплено распоряжением Кабмина республики.
Новым заместителем председателя оперштаба назначен замминистра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов. Он сменил Максима Рогожкина, который осенью прошлого года покинул должность замглавы Минземимущества региона.
Возглавляет оперштаб по-прежнему первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Его заместителями остались замглавы Минстроя республики Владимир Кудряшев и первый замглавы Минцифры региона Илья Начвин.
Напомним, операштаб в Татарстане создали в августе 2022 года. Рустама Нигматуллина назначили ответственным за взаимодействие с Росреестром и ее управлением по республике при создании федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».
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