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В Татарстане изменили состав оперштаба по реализации программы «Национальная система пространственных данных»

10:04, 12.07.2023
В Татарстане изменили состав оперштаба по реализации программы «Национальная система пространственных данных»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане внесли изменения в состав оперативного штаба по реализации государственной программы России «Национальная система пространственных данных». Решение закреплено распоряжением Кабмина республики.

Новым заместителем председателя оперштаба назначен замминистра земельных и имущественных отношений Алмаз Киямов. Он сменил Максима Рогожкина, который осенью прошлого года покинул должность замглавы Минземимущества региона.

Возглавляет оперштаб по-прежнему первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Его заместителями остались замглавы Минстроя республики Владимир Кудряшев и первый замглавы Минцифры региона Илья Начвин.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, операштаб в Татарстане создали в августе 2022 года. Рустама Нигматуллина назначили ответственным за взаимодействие с Росреестром и ее управлением по республике при создании федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».

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Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

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