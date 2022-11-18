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Замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Максима Рогожкина освободили от должности

09:36, 18.11.2022
Замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Максима Рогожкина освободили от должности
Фото: mzio.tatarstan.ru

Максима Рогожкина освободили от должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Освободить 18 ноября 2022 года Рогожкина Максима Анатольевича от замещаемой должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и пункта 3 части первой статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года N° 79-Ф3 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.

Рогожкин родился 29 августа 1972 года в Казани.

  • В 1993 году окончил Казанский финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева (бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист).
  • с 1993 по 1996 год — специалист, старший специалист коммерческого отдела АКБ «Казбизнесбанк»;
  • с 1996 по 1999 год — ведущий экономист отдела валютного регулирования и ценных бумаг Минфина республики;
  • с 1999 по 2006 год — главный референт отдела экономики и финансов Аппарата Кабмина Татарстана;
  • с 2006 по 2011 год — главный советник отдела экономики, финансов и управления гоcимуществом Аппарата Кабмина;
  • с 2011 по 2021 год — начальник отдела управления государственным имуществом Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом;
  • с 2021 года — заместитель министра земельных и имущественных отношений.
Фото: mzio.tatarstan.ru

Напомним, в конце октября Ильнура Шарипова освободили от должности заместителя председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу. Он покинул пост по собственному желанию.

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Максим Кокунин
ОбществоВласть Татарстан

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