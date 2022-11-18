Замминистра земельных и имущественных отношений Татарстана Максима Рогожкина освободили от должности

Максима Рогожкина освободили от должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Татарстана. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

— Освободить 18 ноября 2022 года Рогожкина Максима Анатольевича от замещаемой должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Республики Татарстан по инициативе гражданского служащего на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации и пункта 3 части первой статьи 33 Федерального закона от 27 июля 2004 года N° 79-Ф3 «О государственной гражданской службе Российской Федерации», — говорится в документе.

Рогожкин родился 29 августа 1972 года в Казани.

В 1993 году окончил Казанский финансово-экономический институт имени В.В. Куйбышева (бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности, экономист).

с 1993 по 1996 год — специалист, старший специалист коммерческого отдела АКБ «Казбизнесбанк»;

с 1996 по 1999 год — ведущий экономист отдела валютного регулирования и ценных бумаг Минфина республики;

с 1999 по 2006 год — главный референт отдела экономики и финансов Аппарата Кабмина Татарстана;

с 2006 по 2011 год — главный советник отдела экономики, финансов и управления гоcимуществом Аппарата Кабмина;

с 2011 по 2021 год — начальник отдела управления государственным имуществом Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом;

с 2021 года — заместитель министра земельных и имущественных отношений.

Фото: mzio.tatarstan.ru

Напомним, в конце октября Ильнура Шарипова освободили от должности заместителя председателя Государственного комитета Татарстана по архивному делу. Он покинул пост по собственному желанию.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин