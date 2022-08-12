В Татарстане создали оперштаб по реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных»

Фото: Максим Платонов

В Татарстане создали оперативный штаб по реализации государственной программы России «Национальная система пространственных данных». Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Оперштаб возглавил первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин. Он назначен ответственным за взаимодействие с Росреестром и ее управлением по республике при создании федеральной государственной информационной системы «Национальная система пространственных данных».

Заместителями председателя оперштаба назначены замглавы Минстроя Татарстана Владимир Кудряшев, первый замглавы Минцифры Илья Начвин и замглавы Минземимущества Максим Рогожкин.

Фото: Максим Платонов

Положение о Национальной системе пространственных данных правительство России утвердило в июне этого года. В ней будут содержаться сведения о земле и недвижимости, в том числе информация о правах и кадастровой оценке, а также пространственные данные.

Единую цифровую платформу хотят запустить к 2024 году. На первом этапе она будет взаимодействовать с 20 регионами России. Проведение опытной эксплуатации запланировано до конца следующего года.

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Татьяна Демина