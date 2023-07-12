Россия и Белоруссия могут начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в этом году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Россия и Белоруссия планируют приступить к созданию медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, об этом ТАСС сообщила пресс-служба Минцифры России. Однако, некоторые вопросы требуют решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году.

Однако, никаких деталей реформирования СМИ двух государств не приводится.

— Планируем начать реформирования СМИ Союзного государства уже в этом году. Однако для решения ряда вопросов, связанных с созданием медиахолдинга Союзного государства, необходимо решение Высшего государственного совета Союзного государства, заседание которого состоится в следующем году, — сообщили в ведомстве.

В Минцифрах РФ также подчеркнули, что план создания медиахолдинга Союзного государства уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, однако признали, что некоторые аспекты реформы требуют позиций других органов государственной власти.

Обратим внимание, что министр информации Белоруссии Владимир Перцов заявлял, что представители двух государств уже проработали детальный план создания медиахолдинга:

По его словам, это будет единая медиакомпания, которая объединит все ресурсы Союзного государства, нацеленная на продвижение информационной повестки Союзного государства в двух странах.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что отношения с Россией будут и дальше расширяться. Об этом говорится в поздравлении Владимиру Путину с Днем России.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова