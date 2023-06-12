Белоруссия намерена расширять сотрудничество с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что отношения с Россией будут и дальше расширяться. Об этом говорится в поздравлении Владимиру Путину с Днем России.

— Убежден, отношения Минска и Москвы, скрепленные вековыми узами дружбы и братства, нашими совместными усилиями будут и впредь неуклонно расширяться, и углубляться, — говорится в письме, которое опубликовано на сайте белорусского лидера.

Лукашенко считает, что Россия твердо отстаивает национальные интересы и последовательно укрепляет позиции на международной арене.

Напомним, товарооборот между Россией и Белоруссией по итогам первых четырех месяцев этого года увеличился на 11%. Обе страны утвердили 16 совместных проектов на сумму 80 млрд рублей в сферах машиностроения, станкостроения и микроэлектроники.



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Айрат Назипов