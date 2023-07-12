США стали 194-м государством — членом ЮНЕСКО

США вернулись в состав ЮНЕСКО, процедура возвращения завершилась 11 июля. Америка стала 194-м государством — членом организации, сказано в сообщении пресс-службы ЮНЕСКО.

— Процедура возвращения США в ЮНЕСКО завершена: Соединенные Штаты вновь официально стали государством — членом нашей организации, — заявила гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

Таким образом, как считает Азуле, «ЮНЕСКО вновь движется в сторону универсальности».

В пресс-службе также уточняется, что 9 июля гендиректор ЮНЕСКО провела телефонный разговор с американской стороной, в ходе которого ей сообщили о подписании американцами документа о принятии устава организации.

Фото: kremlin.ru (встреча с генеральным директором ЮНЕСКО Одре Азуле в 2019 году)

А еще ранее — 30 июня — участники внеочередной сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО одобрили резолюцию о возвращении США в состав организации на предложенных Вашингтоном условиях постепенного погашения долга, дополняет ТАСС.

В июне Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение», посол доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев встретился с директором Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александром Алимовым. В ходе встречи обсуждались вопросы по развитию сотрудничества Татарстана с ЮНЕСКО, в том числе по продвижению в Список объектов всемирного наследия объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета».

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Илина Хакимова