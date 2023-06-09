Минтимер Шаймиев и Александр Алимов обсудили сотрудничество с ЮНЕСКО

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Государственный Советник Татарстана, председатель Попечительского Совета Республиканского фонда «Возрождение», Посол Доброй воли ЮНЕСКО Минтимер Шаймиев встретился с директором Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ Александром Алимовым. Министр иностранных дел принимает участие в Международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани.



В ходе встречи обсуждались вопросы по развитию сотрудничества Татарстана с ЮНЕСКО, в том числе по продвижению в Список Всемирного наследия объекта «Астрономические обсерватории Казанского федерального университета».

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой раиса Татарстана

Госсоветник республики представил Алимову экспозицию о деятельности Республиканского фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия, рассказал о реализованных проектах по возрождению древнего города Болгар и острова-града Свияжск, созданию Болгарской исламской академии и воссозданию Собора Казанской иконы Божией матери, а еще о создании полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».

Во встрече приняли участие депутат Государственной думы ФС РФ Татьяна Ларионова, исполнительный директор Республиканского фонда «Возрождение» Зульфия Сунгатуллина.

В мае на Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum-2023» Минтимер Шаймиев заявил, что Татарстан является связующим звеном между Россией и исламским миром.

Он указал, что в список Всемирного наследия ЮНЕСКО должны в скором времени включить астрономические обсерватории Казанского университета, на которые уже готово номинационное досье. В список ЮНЕСКО уже включены историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль», Болгарский историко-археологический комплекс и Успенский собор и монастырь острова-града Свияжск.

Обсерватория КФУ должна получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Работа над досье началась в 2019 году. В марте 2022 года Центр всемирного наследия ЮНЕСКО ознакомился с номинационным досье астрономических обсерваторий Казанского федерального университета и подтвердил, что оно соответствует всем техническим требованиям. В 2023 году от России именно номинацию обсерваторий предложат на рассмотрение комитета ЮНЕСКО.



Информационное досье «Астрономические обсерватории Казанского государственного университета» рассмотрели в Париже на заседании панели ИКОМОС (Международный совет по охране памятников и исторических мест) в конце прошлого года.

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Маргарита Головатенко