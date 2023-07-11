В Арске началось строительство религиозно-обрядового центра

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Арске состоялась церемония закладки камня в строительство религиозно-обрядового центра при Арской центральной мечети. В ней принял участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин.

Как сообщили в ДУМ республики, новое двухэтажное здание в 800 «квадратов» в первую очередь будет способствовать расширению возможностей воспитания детей, подрастающего поколения в соответствии с религиозными канонами. Здесь планируется открытие мусульманского детского сада, который будет рассчитан на 20 детей.

Также в цокольном этаже центра будут оказываться услуги по погребению усопших. Здание планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В марте этого года Камиль хазрат Самигуллин поддержал идею строительства мечети в Иннополисе. К нему пришли единоверцы с просьбами и предложениями. Они рассказали, что город растет, а его население увеличивается. И мусульмане вынуждены каждую неделю добираться на пятничный намаз в мечеть села Введенская Слобода. Муфтий дал несколько поручений по этому вопросу.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов