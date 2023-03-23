Муфтий Татарстана поддержал инициативу о строительстве мечети в Иннополисе

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел в резиденции ДУМ РТ прием населения. К нему пришли единоверцы с просьбами и предложениями, сообщили в пресс-службе Духовного управления мусульман.

Во время беседы Самигуллину озвучили идею построить мечеть в Иннополисе. Дело в том, что город растет, а его население увеличивается. И мусульмане вынуждены каждую неделю добираться на пятничный намаз в мечеть села Введенская Слобода. Муфтий поддержал инициативу о строительстве мечети в этом городе и дал несколько поручений.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

На этой неделе в Елабужской ЦРБ появились две молельные комнаты — для православных и для мусульман. Как рассказал главный врач больницы Рамиль Сафаров, пациенты не раз обращались с просьбой о создании молельных комнат в ЦРБ.

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Айрат Назипов