В восьми районах Татарстана приступили к уборке урожая — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

На пробную уборку урожая вышли 8 районов Татарстана. Это: Апастовский, Буинский, Алькеевский, Алексеевский, Нурлатский, Заинский, Муслюмовский и Актанышский районов республики, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Лучший результат показывает Нурлатский район, где собрали 45 центнеров гектара, худший — в Актаныше. Там насчитали 11 гектаров.

— Это еще выборочные поля, влажность высокая. Массово к уборке, я думаю, мы перейдем на следующей неделе. Прогнозируемые осадки мы ждем. Они должны хороший эффект еще нам дать по другим культурам, — рассказал начальник отдела Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Ирек Садыков.

В этом году в Татарстане предстоит убрать 1,5 млн га зерновых. Из них 440 тысяч масленичных культур, и 700 тысяч — кормовых.

Напомним, в Татарстане в целях предотвращения угрозы продовольственной безопасности, возникшей из-за заморозков, суховеев и засухи, ввели режим чрезвычайной ситуации. Минсельхозпроду Татарстана поручено за 5 дней разработать мероприятия по преодолению последствий чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС будет действовать с 3 июля до особого распоряжения.

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Айрат Назипов