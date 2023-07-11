Минпромторг ожидает производство в России около 800 тысяч машин по итогам года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Производство автомобилей всех сегментов в России по итогам нынешнего года может составить чуть более 800 тысяч штук. Такой прогноз озвучил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

— Я думаю, что 800 тысяч с небольшим может будет, — сказал он в интервью ТАСС.

По данным Росстата, в январе — мае 2023 года в России произведено 155 тысяч легковушек, что на 42% меньше, чем годом ранее.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В июне 2023 года более половины проданных легковых автомобилей ввезли из-за рубежа. На долю импортных авто в июне пришлось 53% от общего объема реализации, тогда как годом ранее этот показатель составил 26%, то есть за год он продемонстрировал двукратный рост.

В России за 6 месяцев нынешнего года продали 510,6 тысячи единиц новой автомобильной техники — это на 17% больше показателя января — июня 2022-го.

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Айрат Назипов