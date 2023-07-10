В первом полугодии в России реализовали более полумиллиона автотранспортных средств

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России за шесть месяцев нынешнего года продали 510,6 тысячи единиц новой автомобильной техники — это на 17% больше показателя января — июня 2022-го, сообщает «Автостат».



Порядка 80% от этого количества пришлось на сегмент легковых машин. По итогам первого полугодия в России реализовали 401,6 тысячи новых легковых автомобилей — на 14% больше, чем за тот же период прошлого года.

Увеличились продажи грузовиков на 67% (до 62,7 тыс. шт.), то автобусов — на 35% (до 8,5 тыс. шт.).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июне 2023 года более половины проданных легковых автомобилей ввезли из-за рубежа. На долю импортных авто в июне пришлось 53% от общего объема реализации, тогда как годом ранее этот показатель составил 26%, то есть за год он продемонстрировал двукратный рост.

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Маргарита Головатенко